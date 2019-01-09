Учёные: Подсолнечное масло борется с проявлениями экземы





В перечень эффективных для лечения экземы средств теперь можно отнести и подсолнечное масло, заявили учёные. Проведя несколько исследований, эксперты заметили, что данный продукт обладает не только выраженными противовоспалительными свойствами, но и достаточно увлажняет кожу, что особенно важно для таких пациентов. В его использовании нет ничего сложного, достаточно наносить масло на поражённые участки дермы дважды в сутки после принятия душа. Несмотря на кажущуюся простоту нового способа борьбы с экземой, для начала стоит убедиться - нет ли у пациента аллергической реакции на вещества в составе масла.Для экземы характерными признаками является сухость кожи, зуд, а также трещины на поражённых участках. Чаще всего заболевание поражает область под коленями, внутреннюю сторону локтей и лицо.