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Учёные: Подсолнечное масло борется с проявлениями экземы

Учёные рассказали о том, что обыкновенное подсолнечное масло поможет справиться с проявлениями экземы. Данный продукт, согласно новым исследованиям, отлично увлажняет чересчур сухие участки кожи, а также способствует снятию воспаления.

Учёные: Подсолнечное масло борется с проявлениями экземы


В перечень эффективных для лечения экземы средств теперь можно отнести и подсолнечное масло, заявили учёные. Проведя несколько исследований, эксперты заметили, что данный продукт обладает не только выраженными противовоспалительными свойствами, но и достаточно увлажняет кожу, что особенно важно для таких пациентов. В его использовании нет ничего сложного, достаточно наносить масло на поражённые участки дермы дважды в сутки после принятия душа. Несмотря на кажущуюся простоту нового способа борьбы с экземой, для начала стоит убедиться - нет ли у пациента аллергической реакции на вещества в составе масла.

Для экземы характерными признаками является сухость кожи, зуд, а также трещины на поражённых участках. Чаще всего заболевание поражает область под коленями, внутреннюю сторону локтей и лицо.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 20:00

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