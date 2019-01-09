В России увеличилась цена на моторное топливо АЗС
С первого января текущего года цена на моторное топливо на действующих АЗС крупнейших российских современных нефтяных компаний увеличилась на 60 – 79 коп. Информация передана Евгением Аркушем, являющимся президентом РТС.
Увеличение расценок на моторное топливо в рамках крупных нефтяных фирм не превысило пределы, которые были согласованы с российским правительством. По словам Евгения Аркуша, расценки менялись с учётом того, на каком уровне их раньше заморозили.
Между тем на независимые розничные российские АЗС данная заморозка не распространена. Они в свою очередь ориентируются на сложившуюся ситуацию на мировом рынке, оптовые цены, а также расценки конкурентных фирм.
Увеличение расценок на моторное топливо в рамках крупных нефтяных фирм не превысило пределы, которые были согласованы с российским правительством. По словам Евгения Аркуша, расценки менялись с учётом того, на каком уровне их раньше заморозили.
Между тем на независимые розничные российские АЗС данная заморозка не распространена. Они в свою очередь ориентируются на сложившуюся ситуацию на мировом рынке, оптовые цены, а также расценки конкурентных фирм.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:54