В России увеличилась цена на моторное топливо АЗС





Увеличение расценок на моторное топливо в рамках крупных нефтяных фирм не превысило пределы, которые были согласованы с российским правительством. По словам Евгения Аркуша, расценки менялись с учётом того, на каком уровне их раньше заморозили.Между тем на независимые розничные российские АЗС данная заморозка не распространена. Они в свою очередь ориентируются на сложившуюся ситуацию на мировом рынке, оптовые цены, а также расценки конкурентных фирм.