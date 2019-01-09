Максим Галкин показал в Instagram повседневную причёску

"Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются", - подписал Галкин соответствующее фото.





Галкин выставил на своей странице домашнее фото с забавной кудрявой причёской, которая очень понравилась подписчикам. Шоумен признался, что постоянно прибегает к укладке, следуя сценическому образу, однако порой ему это надоедает. Наедине с детьми и супругой артист не утруждает себя заботой о волосах.Поклонников юмориста позабавило то, как выглядит его причёска в повседневном виде. Также читатели посмеялись над испуганным выражением лица Галкина. Большинство комментаторов сошлись на том, что ему действительно не стоит выпрямлять волосы, а появляться на публике лучше так, как самому больше нравится.