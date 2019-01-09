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Светлана Бондарчук продолжает заниматься йогой на отдыхе

После разрыва отношений с Сергеем Табуновым Светлана Бондарчук была замечена в свете с новым избранником Сергеем Харченко. Сейчас пара отдыхает на Бали, но и там светская львица продолжает заниматься йогой.
Светлана Бондарчук продолжает заниматься йогой на отдыхе

Подписчики знаменитости давно восхищаются ее стройной фигурой и великолепным внешним видом, а сама она призналась, что перестала пользоваться косметикой во время отпуска. Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram новые фото, показав свои занятия йогой на природе вместе с подругой, после чего они отправились плавать в бассейн.
Светлана Бондарчук продолжает заниматься йогой на отдыхе

Пользователи Сети написали много лестных комплиментов в адрес кумира. Они хвалят ее за активный образ жизни, хотя многие лица интересуются, как избранник экс-супруги Бондарчука относится к такому распорядку дня, хотя сама звезда в сюжете выглядит счастливой.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:16

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