Светлана Бондарчук продолжает заниматься йогой на отдыхе
После разрыва отношений с Сергеем Табуновым Светлана Бондарчук была замечена в свете с новым избранником Сергеем Харченко. Сейчас пара отдыхает на Бали, но и там светская львица продолжает заниматься йогой.
Подписчики знаменитости давно восхищаются ее стройной фигурой и великолепным внешним видом, а сама она призналась, что перестала пользоваться косметикой во время отпуска. Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram новые фото, показав свои занятия йогой на природе вместе с подругой, после чего они отправились плавать в бассейн.
Пользователи Сети написали много лестных комплиментов в адрес кумира. Они хвалят ее за активный образ жизни, хотя многие лица интересуются, как избранник экс-супруги Бондарчука относится к такому распорядку дня, хотя сама звезда в сюжете выглядит счастливой.
Подписчики знаменитости давно восхищаются ее стройной фигурой и великолепным внешним видом, а сама она призналась, что перестала пользоваться косметикой во время отпуска. Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram новые фото, показав свои занятия йогой на природе вместе с подругой, после чего они отправились плавать в бассейн.
Пользователи Сети написали много лестных комплиментов в адрес кумира. Они хвалят ее за активный образ жизни, хотя многие лица интересуются, как избранник экс-супруги Бондарчука относится к такому распорядку дня, хотя сама звезда в сюжете выглядит счастливой.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:16