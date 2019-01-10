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Lenovo показала на CES 2019 два игровых ноутбука

Разработчики из Lenovo в рамках выставки CES 2019 представили сразу два игровых ноутбука под названием Legion Y740 и Y540. Девайсы оснащены до 32 ГБ ОЗУ на носителе DDR4-2666.
Lenovo показала на CES 2019 два игровых ноутбука

Новинки точно подойдут любителям разных игр, ведь оснащены мощнейшим чипсетом Core от бренда Intel. Например, в модели Legion Y740 установят процессор Core i7-8750H с тактовой частотой до 2,2 ГГц, с возможностью повышения данного показателя до 4,1 ГГц. Возможна установка SSD-накопителя до 512 ГБ или HDD до 2 ТБ. Ноутбук получит две модификации с 15- и 17-дюймовыми дисплеями.

Legion Y540 будет не таким мощным, но его технические характеристики всё равно солидные: 15-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Стоимость данной модели составит 930 долларов, а вот за Legion Y740 придётся выложить почти в 2 раза больше – 1750 долларов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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