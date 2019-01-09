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В Уфе судебные приставы во время представления задержали артистов цирка-шапито

В Уфе в ходе представления в цирке судебные приставы задержали акробатов. Процедуру применили из-за несоблюдения администрацией шапито требований пожарной безопасности. Передвижной цирк имеет лишь один эвакуационный выход.
В Уфе судебные приставы во время представления задержали артистов цирка-шапито

Приставы объяснили артистам причину задержания, далее участников шоу вывели из зала. Применение особой процедуры обосновано решением Октябрьского районного суда города Уфы. Указывается, что руководство заведения не выполнило судебное требование от 10 декабря. В ходе новогодних праздников горожане продолжали посещать цирковое шоу. На следующий день после задержания было запланировано ещё одно цирковое представление, но помещение цирка было оцеплено приставами. Ни артистов, ни горожан в шапито не пропустили. Цирк имеет один общий выход, он же является эвакуационным путём, причём, и для зверей, и для зрителей. В случае пожара трагедии не избежать, пояснили инсайдеры.

Судебный запрет действует до вынесения решения по данному делу. Приставы станут осуществлять проверки на предмет соблюдения наложенного ограничения.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:49

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