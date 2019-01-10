Эксперты рассказал о пользе и вреде синтетического мелатонина при бессоннице





В связи с быстрым образом жизни и постоянным стрессом многие люди жалуются на бессонницу, но предпочитают вместо визита к врачу самостоятельную покупку таблеток с мелатонином. В тёмное время суток данный гормон вырабатывается в теле естественным образом, однако повысить его концентрацию можно и искусственным путём. При этом во время джетлга или смены часовых поясов препарат едва ли поможет нормализовать сон.Мелатонин взаимодействует с другими лекарствами от диабета, судорог и оральными контрацептивами. Он способен вызвать тошноту, головокружение, боль в суставах, сонливость и прочее. Повышение давления делает синтетический гормон опасным для гипертоников.Если всё-таки человек останавливается на приёме мелатонина, лучше делать это вечером, не нарушая естественный цикл. Даже долгосрочное воздействие препарата на организм не приведёт к полному устранению бессонницы.Кроме того, повысить естественную выработку гормона можно дневными прогулками на солнце и отказом от гаджетов за час до сна, ведь их голубой свет подаёт мозгу неверные сигналы.