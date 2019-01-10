Генеральный директор Apple рассказал о планах корпорации на текущий год





С момента появления в Apple Watch электрокардиограммы, стало понятно, в какую именно сторону компания будет продвигать свои сервисы. Приоритетным возникновения Apple будет медицина и продукция, связанная с поддержкой здорового образа жизни. В этом году ожидаются новинки в данной области. Кук отметил, что разработки медицинских продуктов осуществляются в Apple уже несколько лет. По словам главы компании, вскоре будет доказано, что основной вклад заключается в совмещении технологий с областью здравоохранения. «Яблочники» собираются осуществить запуск стримингового сервиса. Он составит серьёзную конкуренцию для многих лидеров мирового рынка.Apple вложила уже в данный проект инвестиции в размере 1 млрд. долларов. Поэтому его масштаб должен быть очень впечатляющим. В свою очередь громкая премьера должна состояться до конца текущего года.