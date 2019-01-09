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ПФР проинформировал об этапах назначения пенсий в 2019 году

ПФР рассказал об изменениях в назначении пенсий. Выплаты станут поэтапными, поправки вступают в силу на протяжении 2019 года. Увеличение срока выхода на пенсию коснется в первую очередь мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р.
ПФР проинформировал об этапах назначения пенсий в 2019 году

Согласно информации пресс-службы ведомства, для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо иметь 10 - летний стаж работы. Наряду с этим гражданин должен иметь и пенсионные баллы на уровне 16,2. В ПФР отметили, что поэтапное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых начнется в нынешнем году. Вначале изменения произойдут на один календарный год, но реальное прибавление составит шесть календарных месяцев.

Это станет возможным благодаря специальной льготе. Она позволяет назначить пенсионное обеспечение на несколько месяцев раньше срока, оговоренного действующим в стране законодательством. В ведомстве проинформировали, что данной привилегией будут охвачены в подавляющей части женщины, родившиеся 55 лет назад в 1964 году.



 
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Экономика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:27

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