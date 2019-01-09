Воронежцы жалуются на заваленные снегом платные парковки
В Воронеже люди жалуются на то, что некоторые платные парковки завалены снегом. В социальных сетях появляются фотоснимки, сделанные местными жителями. Они обмениваются своими мнениями.
В интернете размещен снимок большой глыбы льда. Она, как указывают пользователи Сети, находится непосредственно на платном парковочном месте, на улице Ленина. В социальных сетях стали появляться комментарии местных жителей. Они шутят, что глыба льда попросту припарковалась на платной стоянке. Наряду с этим сообщается, что под снегом в настоящее время находятся и платные парковки, расположенные на улице Комиссаржевской. Вместе с комментариями в соцсетях размещают фотоснимки заснеженных стоянок. Информация и фото представлены в общедоступном паблике «Типичный Воронеж».
Некоторые пользователи написали, что возможно, ситуация изменится на днях. Водителям предложат внести плату, чтобы занять место на стоянке.
В интернете размещен снимок большой глыбы льда. Она, как указывают пользователи Сети, находится непосредственно на платном парковочном месте, на улице Ленина. В социальных сетях стали появляться комментарии местных жителей. Они шутят, что глыба льда попросту припарковалась на платной стоянке. Наряду с этим сообщается, что под снегом в настоящее время находятся и платные парковки, расположенные на улице Комиссаржевской. Вместе с комментариями в соцсетях размещают фотоснимки заснеженных стоянок. Информация и фото представлены в общедоступном паблике «Типичный Воронеж».
Некоторые пользователи написали, что возможно, ситуация изменится на днях. Водителям предложат внести плату, чтобы занять место на стоянке.
Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:00