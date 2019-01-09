В Челябинске спешившие на место аварии врачи попали в ДТП





Одна из бригад, спешившая на место автомобильной аварии, стала жертвой наезда иномарки Daewoo Nexia. Инцидент случился в 6:50 (мск). Во время объезда места другой автомобильной аварии 40-летняя авто любительница наехала на водителя и фельдшера.По предварительной информации, медработники должны были оказать помощь 4 участникам автомобильной аварии, случившейся на 38-м км обхода Челябинска из-за столкновения машин ЗАЗ и Kia Ceed. На месте дорожно-транспортного происшествия находятся сотрудники ГИБДД, выясняющие причины инцидента.