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В Челябинске спешившие на место аварии врачи попали в ДТП

В Челябинске, спешившие на место аварии врачи скорой помощи попали в ДТП на объездной дороге. Инцидент произошел 9 января с участием транспортного средства Daewoo Nexia, сообщают представители регионального Минздрава.

В Челябинске спешившие на место аварии врачи попали в ДТП

Одна из бригад, спешившая на место автомобильной аварии, стала жертвой наезда иномарки Daewoo Nexia. Инцидент случился в 6:50 (мск). Во время объезда места другой автомобильной аварии 40-летняя авто любительница наехала на водителя и фельдшера.

По предварительной информации, медработники должны были оказать помощь 4 участникам автомобильной аварии, случившейся на 38-м км обхода Челябинска из-за столкновения машин ЗАЗ и Kia Ceed. На месте дорожно-транспортного происшествия находятся сотрудники ГИБДД, выясняющие причины инцидента.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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