Учёные нашли генетические истоки моногамии животных





Сотрудники Техасского университета обнаружили паттерны активности генов, характерные для всех моногамных видов. Биологи несколько лет собирали образцы нейронов у разных позвоночных. Как пишет PNAS, учёные намеренно выбирали генетически близких животных (полёвок и хомяков), однако одни из них были "однолюбами", а другие - полигамными.С переходом к моногамии любой вид вырабатывает определённые стратегии размножения и поведения в целом. К примеру, такие особи лучше отличают друг друга в стае или легко переносят чужое присутствие.Биологи проанализировали гены цихлид, лягушек-древолазов и других позвоночных, сопоставляя с транскрипциями нейронов. У моногамных животных присутствовали одинаковые паттерны, уровень активности которых можно зарегистрировать в любых тканях мозга.Разочаровал учёных тот факт, что полученные результаты не дают понять, как генетические изменения сказались на поведении. Не ясно и то, какие именно гены и области мозга больше или меньше задействованы у моногамных и полигамных видов в связи с их отличиями.