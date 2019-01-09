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Учёные нашли генетические истоки моногамии животных

Учёные из Техасского университета нашли генетические истоки моногамии животных. Активность нейронов таких видов отличается от полигамных особей.
Учёные нашли генетические истоки моногамии животных

Сотрудники Техасского университета обнаружили паттерны активности генов, характерные для всех моногамных видов. Биологи несколько лет собирали образцы нейронов у разных позвоночных. Как пишет PNAS, учёные намеренно выбирали генетически близких животных (полёвок и хомяков), однако одни из них были "однолюбами", а другие - полигамными.

С переходом к моногамии любой вид вырабатывает определённые стратегии размножения и поведения в целом. К примеру, такие особи лучше отличают друг друга в стае или легко переносят чужое присутствие.

Биологи проанализировали гены цихлид, лягушек-древолазов и других позвоночных, сопоставляя с транскрипциями нейронов. У моногамных животных присутствовали одинаковые паттерны, уровень активности которых можно зарегистрировать в любых тканях мозга.

Разочаровал учёных тот факт, что полученные результаты не дают понять, как генетические изменения сказались на поведении. Не ясно и то, какие именно гены и области мозга больше или меньше задействованы у моногамных и полигамных видов в связи с их отличиями.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:16

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