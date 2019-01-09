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Ученые рассказали о пользе употребления молока для взрослых

Ученые рассказали, что молоко является полезным, как для детей, так и для взрослых. Питательная жидкость содержит в себе минералы, а также такие витамины, как В, D, С.

Ученые рассказали о пользе употребления молока для взрослых


Особую ценность представляет кальций. Он важен для укрепления костей, а также зубов. Данный напиток представляет собой важный источник белка. Обычный стакан молока включает 8 грамм протеина, помогающего создавать, а также восстанавливать мышечную ткань. Отсутствуют жёсткие правила о количестве потребления молока на ежедневной основе. При этом не рекомендуется злоупотребление продуктом. Нормой считают два стакана в утреннее и вечернее время. Ученые заявляют, что молоко не способствует ожирению, так как можно употреблять обезжиренный продукт и его аналог с низким содержанием жиров.

Ученые заметили, что не нужно молоко использоваться как замену пищи. Оно должно дополнять рацион здорового питания.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:54

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