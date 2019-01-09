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Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова, Донцова и Безбородова заявили, что готовы забеременеть

У «бренда» реалити-шоу «Дом-2» - Ольги Рапунцель совсем скоро могут появиться конкурентки.

Считанные часы назад в социальной сети были озвучены имена четырех участниц телепроекта «Дом-2», которые заявляют о том, что готовы забеременеть хоть сегодня.

Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова, Донцова и Безбородова заявили, что готовы забеременеть

Всем известно, что руководство реалити-шоу довольно хорошо относиться к семейным парам, которые решили обзавестись наследниками в стенах проекта. Так, в свое время, всеми земными и неземными благами пользовались Евгения Гусева (Феофилактова), Дарья Пынзарь, Элина Камирен, а также Тата Блюменкранц (Абрамсон).

Сейчас же званием «яжмать» пользуется Ольга Рапунцель, которой совсем скоро придется уступить свое насиженное место. Тем более, что в конце текущего месяца ее младшая сестра Алена тоже познает радость материнства.

Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова, Донцова и Безбородова заявили, что готовы забеременеть

Впрочем, оказалось, что не только Рапунцель-младшая может «перетянуть» все одеяло на себя, ведь сразу четыре участницы «Дома-2» принялись активно готовиться к тому, чтобы обзавестись детьми. Выяснилось, что девушки буквально спят и видят, как ходят с детскими колясками по Периметру.

Как стало известно, о наследниках грезит Александра Черно, Майя Донцова, Милена Безбородова и Марина Африкантова, некоторые из которых уже даже начали проходить обязательные обследования, принимать необходимые препараты и витамины, а также придерживаться диеты, которую им назначил врач.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:23

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