Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова, Донцова и Безбородова заявили, что готовы забеременеть





Считанные часы назад в социальной сети были озвучены имена четырех участниц телепроекта «Дом-2», которые заявляют о том, что готовы забеременеть хоть сегодня.Всем известно, что руководство реалити-шоу довольно хорошо относиться к семейным парам, которые решили обзавестись наследниками в стенах проекта. Так, в свое время, всеми земными и неземными благами пользовались Евгения Гусева (Феофилактова), Дарья Пынзарь, Элина Камирен, а также Тата Блюменкранц (Абрамсон).Сейчас же званием «яжмать» пользуется Ольга Рапунцель, которой совсем скоро придется уступить свое насиженное место. Тем более, что в конце текущего месяца ее младшая сестра Алена тоже познает радость материнства.Впрочем, оказалось, что не только Рапунцель-младшая может «перетянуть» все одеяло на себя, ведь сразу четыре участницы «Дома-2» принялись активно готовиться к тому, чтобы обзавестись детьми. Выяснилось, что девушки буквально спят и видят, как ходят с детскими колясками по Периметру.Как стало известно, о наследниках грезит Александра Черно, Майя Донцова, Милена Безбородова и Марина Африкантова, некоторые из которых уже даже начали проходить обязательные обследования, принимать необходимые препараты и витамины, а также придерживаться диеты, которую им назначил врач.