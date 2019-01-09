АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Житель Югры застрелил сына во время охоты

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) житель застрелил сына. Это произошло случайно во время охоты. Как информируют представители правоохранительных органов, местный житель перепутал 18-летнего наследника с лосем из-за плохой видимости.

Житель Югры застрелил сына во время охоты

Происшествие имело место в населенном пункте Нефтеюганского района днем, 3 января. По имеющимся данным, от ранения, полученного от выстрела из охотничьего ружья, парень скончался.

Следствие привлечёт отца молодого человека к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова рассказала о дочери-помощнице
Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова,
В Госдуме РФ поддерживают повышение зарплат
Житель Югры застрелил сына во время охоты
Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что
Медики рассказали, как быстро похудеть после
Apple и Samsung решили повысить расценки на
Подписчики раскритиковали Сергея Шнурова за
«Дом-2»: Ольгу Сударкину выкинул из комнаты
Роструд напомнил о длинных выходных днях в марте
В Подмосковье убили полицейского на почве ревности
Уфолог обнаружил на Марсе лицо инопланетянина
Ученые: Загрязнённый воздух уменьшает
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за
В штате Юта группа путешественников запечатлела
Екатерина Климова рассказала о выходе новых
Сергей Лазарев пожаловался фанатам на дефицит
Ученые из США рассказали о четырёх способах
Любовь Толкалина негативно относится к отдыху
Анна Хилькевич показала фанатам обручальное
Поклонники Елены Темниковой заподозрили певицу в
Анна Снаткина показала фото без макияжа
Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из
Известная ясновидящая Саона заявила, что Ольга
Наследница Михаила Танича Светлана рассказала о
Дмитрий Билан предлагает ввести цензуру в
Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT показал на тестах
Загадочные звуки в небе были зафиксированы
Участница «Дома-2» Саша Черно намекнула, что её
Просмотреть все новости