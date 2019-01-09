Житель Югры застрелил сына во время охоты
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) житель застрелил сына. Это произошло случайно во время охоты. Как информируют представители правоохранительных органов, местный житель перепутал 18-летнего наследника с лосем из-за плохой видимости.
Происшествие имело место в населенном пункте Нефтеюганского района днем, 3 января. По имеющимся данным, от ранения, полученного от выстрела из охотничьего ружья, парень скончался.
Следствие привлечёт отца молодого человека к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.
Происшествие имело место в населенном пункте Нефтеюганского района днем, 3 января. По имеющимся данным, от ранения, полученного от выстрела из охотничьего ружья, парень скончался.
Следствие привлечёт отца молодого человека к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07