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В Госдуме РФ поддерживают повышение зарплат бюджетникам в 2019 году

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских прокомментировал заявление Максима Топилина, главы Минтруда РФ о повышении зарплат бюджетникам в 2019 году. Это возможно и необходимо, важен последующий контроль в регионах.
В Госдуме РФ поддерживают повышение зарплат бюджетникам в 2019 году

Максим Топилин, возглавляющий Министерство труда и социальной защиты РФ, заявил, что в текущем году произойдет повышение заработных плат в бюджетной сфере, их проиндексируют на 4,3%. Это произойдет с октября. Учтут и интересы специалистов, не включенных в майские указы президента России Владимира Владимировича Путина. Заявление главы Минтруда РФ прокомментировал Андрей Альшевских, член комитета Госдумы РФ по экономической политике в промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Депутат поддержал инициативу Минтруда РФ. Это, по его мнению, возможно и необходимо. Главное, контролировать исполнение- это особенно касается регионов страны. Парламентарий, отметил что в некоторых случаях бюджетников переводят на другие работы, а после этого отчитываются об успехах о повышении заработных плат.

Очень важно, подчеркнул Альшевских, не допустить ущемление прав бюджетников в регионах. Необходимо жестко и быстро реагировать на подобные вещи, принимая соответствующие меры. Об этом пишет издание «Народные новости».



 
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Экономика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:16

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