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Американские эксперты оценили российский танк Т-90С

Американские эксперты провели оценку российского танка Т-90С. Западные специалисты считают, что данная боевая машина демонстрирует сдержанность и высокую эффективность.

Американские эксперты оценили российский танк Т-90С


Хотя в 2011 году производство данной модели было приостановлено, Россия продолжает поставлять за границу экспортную вариацию Т-90С. Тридцать экземпляров Т-90С, а также Т-90СК последним получил Вьетнам. По словам экспертов, российские инженеры в данной версии объединили лучшие качества танка Т-72, а также Т-80. Специалисты отмечают относительно небольшую цену за боевую машину. Это поможет в стратегии РФ для привлечения мировых импортеров вооружения. Сергей Шойгу, занимающий пост главы Минобороны, раньше заявлял, что в текущем году армия России заняла первую позицию по оснащению современным оружием. Его нет у прочих мировых государств. По словам министра, военные РФ за год получили свыше 1 500 образцов вооружения, а также более 80 000 экземпляров техники.

По словам Минобороны России, российская армия находится на первом месте по уровню оснащения современным вооружением. В свою очередь государственную программу вооружения 2010–2020 г.г реализуют согласно плану. Оснащенность ВС России современным оружием в текущем году составит 67 процентов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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