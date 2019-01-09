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Apple и Samsung решили повысить расценки на смартфоны в России

Руководство компании Apple, а также Samsung оперативно отреагировало на повышение НДС на территории России. При этом в фирмах приняли решение повысить расценки на предлагаемые смартфоны, которые продаются на современном рынке.

Apple и Samsung решили повысить расценки на смартфоны в России


По словам экспертов, подорожание затронет также продукции прочих брендов. Яблочные модели подорожали в интернет-магазинах на 1,7 процента. Руководство Samsung «избирательно» поменяло стоимость некоторых версий, включая устройство Galaxy Note 9. Эксперты с первого января отметили подорожание смартфонов вследствие увлечения НДС до двадцати процентов. Теперь модель iPhone XR реализуют за 66 000 руб. Ранее новинка предлагалась за 64 900 руб. Представители южнокорейской фирмы отмечают, что нововведения не затронули «бытовую технику».

В «М.Видео», а также «Эльдорадо» не пересмотрели расценки на смартфоны брендов Apple и Samsung. Цена на ряд версий не особо изменилась. Флагманская версия Huawei Mate 20 Pro стала дороже на 20 руб. Ритейлерами не исключается возможность перераспределения спроса между развивающимися фирмами, а также выпускаемой ими продукции. Основная причина увеличения расценок заключается в снижении национальной валюты на территории России.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:49

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