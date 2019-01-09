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Подписчики раскритиковали Сергея Шнурова за использование бокала для пива

Сергей Шнуров опубликовал в Instagram фотографию, на которой пьет пиво из бокала. Подписчикам исполнителя не понравилась его публикация и они раскритиковали певца.

Подписчики раскритиковали Сергея Шнурова за использование бокала для пива

Сергей Шнуров имеет большое количество преданных поклонников. Но также у лидера группы "Ленинград" есть множество недоброжелателей, которые критикую практически каждую его публикацию в социальных сетях. Так произошло и на этот раз. Несколько часов назад исполнитель показал фото, на котором он пьет пиво из бокала. Комментировать свою публикацию Сергей Шнуров не стал, но его подписчики оставили большое количество отзывов, в которых раскритиковали знаменитость.

Подписчики раскритиковали Сергея Шнурова за использование бокала для пива

Пользователи Сети начали писать: "Да вы батенька гурман, как можно сочетать бокал и пива))", "Сергей, ты что то спутал бокалы", "Да, пиво с бокала это просто ужас, полная безвкусица", "Серега! Не правильный бокал под пиво же", "Пивасик из фужерчика и японская еда это ужасно)". Но несмотря на негативные комментарии пост Сергея Шнурова набрал более 306 тысяч лайков, всего за несколько часов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:32

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