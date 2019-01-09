В Подмосковье убили полицейского на почве ревности





В местном следкоме пояснили: тело сотрудника правопорядка нашли в одной из подольских квартир в 5:00 (мск) 9 января с ножевым ранением в области шеи.Следствию удалось установить, что до гибели правоохранитель распивал алкогольные напитки в гостях у знакомой вместе с ее соседом. Однако мужчины поскандалили, видимо из-за представительницы прекрасного пола, и, в результате, сосед ударил гостя из Твери ножом.Сообщается, что подозреваемый в преступлении ранее был судим. По факту убийства СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства расправы всё еще выясняются.