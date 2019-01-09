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В Подмосковье убили полицейского на почве ревности

В Подмосковье убили полицейского из Тверской области. Как уведомили представители пресс-службы СК, с мужчиной могли расправиться из-за ревности.

В Подмосковье убили полицейского на почве ревности

В местном следкоме пояснили: тело сотрудника правопорядка нашли в одной из подольских квартир в 5:00 (мск) 9 января с ножевым ранением в области шеи.

Следствию удалось установить, что до гибели правоохранитель распивал алкогольные напитки в гостях у знакомой вместе с ее соседом. Однако мужчины поскандалили, видимо из-за представительницы прекрасного пола, и, в результате, сосед ударил гостя из Твери ножом.

Сообщается, что подозреваемый в преступлении ранее был судим. По факту убийства СК возбудил уголовное дело. Обстоятельства расправы всё еще выясняются.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:09

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