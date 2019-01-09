Поклонники Елены Темниковой заподозрили певицу в беременности из-за снимка "с животом"
Поклонники российской поп-звезды Елены Темниковой заподозрили певицу в беременности. Споры начались после того, как экс-солистка SEREBRO показала в Instagram снимок с выступления на фестивале в Сочи «Live Fest», где звезда якобы позирует с небольшим животом.
Пользователей Сети и фанатов популярной отечественной исполнительницы очень беспокоит состояние здоровья Елены Темниковой. Так, недавно в Instagram-аккаунте знаменитости появилась новая публикация, где бывшая участница коллектива SEREBRO запечатлена после концерта в Сочи.
Почитатели творчества Темниковой заметили, что их любимица выглядит очень уставшей, и связали это с возможной беременностью: "Устала? Отдыхай больше, тебе полезно", "Вид уставший", "Вы беременны?", "Кажется, у кого-то животик округлился?", "В положении?". Но солистка комментировать предположения фанатов не стала.
Ранее Елена Темникова сообщала о проблемах со здоровьем. Вероятно, это и отразилось на внешности звезды отечественного шоу-бизнеса.
Пользователей Сети и фанатов популярной отечественной исполнительницы очень беспокоит состояние здоровья Елены Темниковой. Так, недавно в Instagram-аккаунте знаменитости появилась новая публикация, где бывшая участница коллектива SEREBRO запечатлена после концерта в Сочи.
Почитатели творчества Темниковой заметили, что их любимица выглядит очень уставшей, и связали это с возможной беременностью: "Устала? Отдыхай больше, тебе полезно", "Вид уставший", "Вы беременны?", "Кажется, у кого-то животик округлился?", "В положении?". Но солистка комментировать предположения фанатов не стала.
Ранее Елена Темникова сообщала о проблемах со здоровьем. Вероятно, это и отразилось на внешности звезды отечественного шоу-бизнеса.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:40