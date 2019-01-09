Opel и Vauxhall представили новое транспортное средство Vivaro





Задняя дверь транспортного средства получилась довольно массивной. Салон авто укомплектовали семидюймовым экраном, хромированными элементами, а также металлической отделкой. Транспортное средство вмещает девять человек. Автомобильные кресла легко демонтируются. Вследствие этого можно увеличить грузовместимость машины. В салоне установили подвижный столик и розетку на 230V. Автомобильные кресла обтянули кожей, наделили подогревом. Они могут двигаться друг к другу.На сегодняшний день расценка на новое транспортное средство версии Vivaro держится пока в секрете. При этом официальную презентацию авто производители наметили на февраль.