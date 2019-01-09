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Жена Дмитрия Тарасова сказала, что она мечтает о втором ребёнке

Анастасия Костенко поделилась со своими подписчиками в Instagram новой фотографией со своей дочкой Миланой.

Также она сказала, что соскучилась по беременности и задумывается над рождением второго ребенка.

Жена Дмитрия Тарасова сказала, что она мечтает о втором ребёнке

Девушка не боится трудностей и уверена, что она с поддержкой своего мужа переживёт все на свете. Главный секрет успеха, по мнению Анастасии - мыслить позитивно.

Молодые родители накануне приехали из отпуска. Это был первый раз, когда их маленькая дочка преодолевала такие большие расстояния. На отдыхе молодым родителям помогали бабушки.

Анастасия уверена, что решение стать родителями второго ребёнка обязательно одобрит и сам Дмитрий Тарасов.

Жена Дмитрия Тарасова сказала, что она мечтает о втором ребёнке

Ведь после того, как известный футболист женился в третий раз, он наконец-то понял, в чём смысл счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:52

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