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Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей C-сегмента в России

В течение января-ноября прошлого года на отечественном авторынке удалось реализовать почти 1,5 миллиона поддержанных машин C-сегмента, это почти на 4% меньше позапрошлогодних аналогичных показателей. Аналитики «Автостата» выяснили, какие 10 моделей были самыми популярными среди россиян в вышеназванном списке.
Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей C-сегмента в России

Первое место всё ещё осталось за Ford Focus с показателем в 125 тысяч реализованных экземпляров (+3,5% по сравнению с 2017 годом). Следом идёт отечественный ВАЗ-2107 – 118 тысяч проданных машин (-9%). ТОП-3 замыкает ещё один представитель российского автопрома - ВАЗ-2109 – 101 тысяча машин (-16%). В пятёрку лидеров попали ВАЗ-2170 и Toyota Corolla – почти 100 и 87 тысяч реализованных единиц соответственно.

В первой десятке списка также расположились и другие иномарки - Opel Astra, Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia – продажи этих моделей на вторичном рынке составили 47-60 тысяч проданных экземпляров. ВАЗ-2172 была реализована около 50 тысяч раз и заняла девятую строчку рейтинга, подытожили эксперты.



 
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Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

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