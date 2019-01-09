Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей C-сегмента в России





Первое место всё ещё осталось за Ford Focus с показателем в 125 тысяч реализованных экземпляров (+3,5% по сравнению с 2017 годом). Следом идёт отечественный ВАЗ-2107 – 118 тысяч проданных машин (-9%). ТОП-3 замыкает ещё один представитель российского автопрома - ВАЗ-2109 – 101 тысяча машин (-16%). В пятёрку лидеров попали ВАЗ-2170 и Toyota Corolla – почти 100 и 87 тысяч реализованных единиц соответственно.В первой десятке списка также расположились и другие иномарки - Opel Astra, Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia – продажи этих моделей на вторичном рынке составили 47-60 тысяч проданных экземпляров. ВАЗ-2172 была реализована около 50 тысяч раз и заняла девятую строчку рейтинга, подытожили эксперты.