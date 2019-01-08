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Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала любимый коктейль агента 007 Джеймса Бонда в Альпах

Поп-дива Татьяна Котова наслаждается отдыхом в Альпах. Экс-солистка "ВИА Гры" посетила отель, где снимали один из эпизодов знаменитой картины про Джеймса Бонда. В личном блоге Instagram блондинка призналась, что попробовала любимый коктейль агента 007.

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала любимый коктейль агента 007 Джеймса Бонда в Альпах

Российская певица Татьяна Котова побывала в здании, где проходили съемки кинокартины о герое романов Яна Флеминга агенте 007, расположенном на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Мартини с водкой, являющийся любимым коктейлем легендарного авантюриста, не впечатлил сексапильную блондинку. Зато снимки на фоне гор с изысканным напитком получились очень удачными.

Публикацию в Instagram знаменитость подписала так: "Почувствуй себя девушкой Джеймса Бонда" и поделилась с фанатами эмоциями от обстановки, где снималась одна из самых красивых сцен популярного фильма под названием "Спектр".
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала любимый коктейль агента 007 Джеймса Бонда в Альпах

"Вид потрясающий", "А вы лучше, чем девушка Бонда", "Волшебно красивая", "Не холодно", "Эффектное фото получилось", "Лучшая девушка Бонда! И пробы не нужны", "Вы лучше девушек Бонда", - поспешили прокомментировать яркий и интересный пост звезды верные почитатели её таланта.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:16

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