Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала любимый коктейль агента 007 Джеймса Бонда в Альпах

Российская певица Татьяна Котова побывала в здании, где проходили съемки кинокартины о герое романов Яна Флеминга агенте 007, расположенном на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Мартини с водкой, являющийся любимым коктейлем легендарного авантюриста, не впечатлил сексапильную блондинку. Зато снимки на фоне гор с изысканным напитком получились очень удачными.Публикацию в Instagram знаменитость подписала так: "Почувствуй себя девушкой Джеймса Бонда" и поделилась с фанатами эмоциями от обстановки, где снималась одна из самых красивых сцен популярного фильма под названием "Спектр"."Вид потрясающий", "А вы лучше, чем девушка Бонда", "Волшебно красивая", "Не холодно", "Эффектное фото получилось", "Лучшая девушка Бонда! И пробы не нужны", "Вы лучше девушек Бонда", - поспешили прокомментировать яркий и интересный пост звезды верные почитатели её таланта.