АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы РФ, где в течение следующих двух лет будет отмечаться самый быстрый рост зарплат. В целом можно ожидать повышения в район 4-5% в год. Рейтинг составили сотрудники Минэкономразвития.
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат

Если принимать во внимание федеральные округи, то в Центральном самыми богатыми будут москвичи. В 2019 году средняя заработная плата в столице РФ составит почти 74 тысячи рублей. В Северо-Западном федеральном округе самые большие показатели станут фиксироваться в ЯНАО – 83,5 тысячи рублей. Здесь ежегодное повышение продержится на уровне 6%. Заработные платы жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга в среднем вырастут до 62 тысяч рублей.

В ЮФО зарплаты больше остальных повысятся на Кубани. В 2019 году средний показатель в данном субъекте увеличится до 30,4 тысячи рублей в месяц. Примерно аналогичные темы будут зафиксированы в Севастополе.

На фоне остальных заработная плата Северо-Кавказского федерального округа пока еще выглядит довольно скромно. Самые же высокие показатели замечены в Ставропольском крае – 25 тысяч рублей в 2019 году. В ПФО наиболее богатыми являются жители Татарстана. В этом году средняя заработная плата составит около 34 тысяч рублей в месяц.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае самый мощный телескоп зафиксировал
Психолог: 7 правил помогут без стресса вернуться
Ученые назвали ключевую черту людей с высокой
Траты Меган Маркл на наряды стали причиной
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала
Саша Савельева опровергла слухи о хорошем
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат
Кристина Орбакайте показала в новом видео
Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили
Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об
«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит
Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в
Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получила
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по
Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с
Житель Китая собрал велосипед из палочек от
Российские производители авто озвучили планы на
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за
Во Вьетнаме туристы запечатлели на камеру
Поклонники заподозрили Ляйсан Утяшеву в
Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради
У трекового суперкара Brabham BT62 появилась
В Великобритании нашли загадочное кладбище с
Просмотреть все новости