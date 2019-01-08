Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат





Если принимать во внимание федеральные округи, то в Центральном самыми богатыми будут москвичи. В 2019 году средняя заработная плата в столице РФ составит почти 74 тысячи рублей. В Северо-Западном федеральном округе самые большие показатели станут фиксироваться в ЯНАО – 83,5 тысячи рублей. Здесь ежегодное повышение продержится на уровне 6%. Заработные платы жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга в среднем вырастут до 62 тысяч рублей.В ЮФО зарплаты больше остальных повысятся на Кубани. В 2019 году средний показатель в данном субъекте увеличится до 30,4 тысячи рублей в месяц. Примерно аналогичные темы будут зафиксированы в Севастополе.На фоне остальных заработная плата Северо-Кавказского федерального округа пока еще выглядит довольно скромно. Самые же высокие показатели замечены в Ставропольском крае – 25 тысяч рублей в 2019 году. В ПФО наиболее богатыми являются жители Татарстана. В этом году средняя заработная плата составит около 34 тысяч рублей в месяц.