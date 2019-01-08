Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит смертная казнь





По словам британского учёного Сары Наптон, которую цитирует Telegraph, находящемуся под охраной в Шэньчжэне Цзянькую грозит смертная казнь. В ноябре прошлого года автор скандального эксперимента участвовал в нескольких конференциях, после которых пропал. Будучи физиком по образованию, Цзянькуй рассказал общественности, что внедрил генно-модифицированных близнецов ВИЧ-положительным женщинам.Учёный изменил ДНК эмбрионов, чтобы дети не получили вирус от родителей. Поскольку такой эксперимент прямо нарушил научные принципы, запрещающие имплантировать ГМ-зародыши в тела людей, Цзянькуй подвергся жёсткой критике.Наптон утверждает, что в Китае за такой проступок грозит уголовная ответственность. Кроме того, за взяточничество и продажу секретных технологий за 50 тыс. долларов физика даже могут лишить жизни. Сложные опыты едва ли могли быть оплачены из собственных средств.Тем не менее, британские коллеги против несправедливого наказания для Цзянькуя. Англичане считают, что Китай лишь пытается сделать последнего козлом отпущения, сняв с себя ответственность за контроль над подобными действиями в научной сфере.