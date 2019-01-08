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Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит смертная казнь

Создавшему ГМ-детей китайскому учёному Хэ Цзянькую грозит смертная казнь за взяточничество. Исследователь мог незаконно продавать технологии секвенирования генов.
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит смертная казнь

По словам британского учёного Сары Наптон, которую цитирует Telegraph, находящемуся под охраной в Шэньчжэне Цзянькую грозит смертная казнь. В ноябре прошлого года автор скандального эксперимента участвовал в нескольких конференциях, после которых пропал. Будучи физиком по образованию, Цзянькуй рассказал общественности, что внедрил генно-модифицированных близнецов ВИЧ-положительным женщинам.

Учёный изменил ДНК эмбрионов, чтобы дети не получили вирус от родителей. Поскольку такой эксперимент прямо нарушил научные принципы, запрещающие имплантировать ГМ-зародыши в тела людей, Цзянькуй подвергся жёсткой критике.

Наптон утверждает, что в Китае за такой проступок грозит уголовная ответственность. Кроме того, за взяточничество и продажу секретных технологий за 50 тыс. долларов физика даже могут лишить жизни. Сложные опыты едва ли могли быть оплачены из собственных средств.
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит смертная казнь

Тем не менее, британские коллеги против несправедливого наказания для Цзянькуя. Англичане считают, что Китай лишь пытается сделать последнего козлом отпущения, сняв с себя ответственность за контроль над подобными действиями в научной сфере.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:37

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