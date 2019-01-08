Житель Китая собрал велосипед из палочек от мороженого





По словам жителя Южного Китая, пристрастие к мороженому принесло ему популярность. Сунь Чао решил не выкидывать палочки от любимого лакомства. В начале 2019 года он выехал на улицы города Кайюань на велосипеде, который смастерил сам. Транспортное средство изготовлено за 10 месяцев из 22 000 палочек от мороженого. Его длина достигает двух с половиной метров, а высота немного больше одного метра, вес изделия около 20 килограмм. Выполнен велосипед в форме дракона. Он имеет не только красивый и оригинальный внешний вид, но и такие функции, как разбрызгивание воды, зажигание разноцветными огнями, и умение «дышать» огнем. Отметим, что колеса, шестеренки и цепь также собраны из этого материала.Китаец Сунь Чао длительное время увлекается оригинальным хобби. Из необычного материала он уже успел собрать такие предметы, как шкатулки, игрушки, корабли, модели зданий, а также несколько транспортных средств.