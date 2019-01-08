Во Вьетнаме туристы запечатлели на камеру сигарообразный НЛО над храмом





Уфолог Скотт Уоринг показал на своём сайте фото, полученное в январе посетителем вьетнамского храма. Буддист осматривал архитектурное сооружение, когда уловил в небе некий тёмный объект продолговатой формы. НЛО замер в небе на несколько секунд, позволив очевидцу воспользоваться камерой смартфона.Из-за движения предполагаемого дрона или корабля пришельцев получить чёткое фото не получилось. Тем не менее, Уоринг добавил контрастности, и на снимке удалось рассмотреть аппарат сигарообразной формы.По мнению уфолога, рядом с храмом пришельцы были не случайно. Инопланетяне могут собирать данные об истории человечества.Особенно их интересуют те сооружения, которые люди сохраняют для будущих поколений. НЛО удавалось скрываться от глаз туристов, но допущенная ошибка позволила получить одну из фотографий, подтверждающих существование инопланетян.