Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким Кардашьян с термобельем

Ким Кардашьян в Сети постоянно делится с фанатами своими образами, делая снимки в примерочной. Но не всегда фанаты поддерживают выбор звезды, критикуя ее костюмы за откровенность. Под новым снимком американская модель написала - «Утренняя примерка». Публикация в течение 21 часа собрала свыше 3 миллионов лайков и около 22 тысяч комментариев. Фолловеры отметили, что брюки и топ выгодно подчеркнули достоинство ее фигуры. Однако многие подписчики раскритиковали образ знаменитости, сказав, что костюм выглядит как термобелье или пижама.