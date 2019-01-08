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В Великобритании нашли загадочное кладбище с обезглавленными скелетами IV века

В Великобритании нашли загадочное кладбище с обезглавленными скелетами IV века. Римляне, господствовавшие на островах в данную эпоху, не имели такой традиции погребения.
В Великобритании нашли загадочное кладбище с обезглавленными скелетами IV века

Как пишет Science Alert, английские археологи сделали необычную находку в Саффолке. Крупное кладбище IV века вместило в себя 52 скелета, в том числе троих детей: младенца и ещё двоих ребят 9 и 10 лет. 36 обнаруженных тел были обезглавлены. При этом покойных либо оставляли в земле вовсе без туловища, либо клали голову сбоку от него.

Такая неизвестная традиция озадачила археологов. Римляне хоронили своих умерших лёжа на спине с теми или иными культовыми предметами. Практически на каждом древнем кладбище можно найти отклоняющиеся от нормы могилы, однако не в большинстве, как произошло в Саффолке.

На костях не было следов жестокой казни. Головы аккуратно отрезали уже после смерти. Учёные сделали предположение, что культ уделял им особое внимание, как вместилищу души.
В Великобритании нашли загадочное кладбище с обезглавленными скелетами IV века

Также подобные верования могли быть не у самих римлян, а у привезённых рабов. Найденные древние люди занимались сельскохозяйственными работами, ведь хорошо развили верхнюю часть тела. Рабов хорошо кормили, включая в рацион углеводы и сладкое.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:31

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