В Великобритании нашли загадочное кладбище с обезглавленными скелетами IV века





Как пишет Science Alert, английские археологи сделали необычную находку в Саффолке. Крупное кладбище IV века вместило в себя 52 скелета, в том числе троих детей: младенца и ещё двоих ребят 9 и 10 лет. 36 обнаруженных тел были обезглавлены. При этом покойных либо оставляли в земле вовсе без туловища, либо клали голову сбоку от него.Такая неизвестная традиция озадачила археологов. Римляне хоронили своих умерших лёжа на спине с теми или иными культовыми предметами. Практически на каждом древнем кладбище можно найти отклоняющиеся от нормы могилы, однако не в большинстве, как произошло в Саффолке.На костях не было следов жестокой казни. Головы аккуратно отрезали уже после смерти. Учёные сделали предположение, что культ уделял им особое внимание, как вместилищу души.Также подобные верования могли быть не у самих римлян, а у привезённых рабов. Найденные древние люди занимались сельскохозяйственными работами, ведь хорошо развили верхнюю часть тела. Рабов хорошо кормили, включая в рацион углеводы и сладкое.