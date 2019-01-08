Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о карьере певицы





Мало того, что она целый год потратила впустую, живя в периметре реалити-шоу, так еще и после ухода решила попробовать свои силы в ювелирном бизнесе, но спустя несколько месяцев потерпела неудачу.Потом мулатка все-таки решила заняться пением и даже записала в студии свою первую песню, в надежде понравиться какому-нибудь успешному продюсеру, но никто не захотел связываться с девушкой, чья репутация была запятнана телестройкой, даже если у нее действительно хороший голос.Однако Либерж не опускала руки и отправилась на кастинги нескольких музыкальных шоу, но не прошла отборочные туры. Поэтому она решила забросит свой талант, вернувшись на «Дом-2» сначала в качестве ведущей, а потом административного работника. Но и там ей не повезло.Спустя пару месяцев работы Кпадону уволили, и какое-то время она зарабатывала только на рекламе в своем Instagram. Но теперь ей снова захотелось петь. На днях бывшая звезда реалити-шоу рассказала подписчикам, что вновь намерена стать певицей.По словам мулатки, у нее уже есть пара написанных песен, а у хороших друзей - студия звукозаписи, поэтому она будет заниматься в творческом направлении, надеясь, что все получится.