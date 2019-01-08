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Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о карьере певицы

Зрители «Дома-2» знакомы с Либерж Кпадону уже много лет, а потому прекрасно знают, как она красиво умеет петь и пластично двигаться. С самого начала ее пути на телепроекте многие советовали ей заняться построением карьеры певицы, однако она предпочла заниматься чем угодно, только не тем, что получается у нее лучше всего.

Мало того, что она целый год потратила впустую, живя в периметре реалити-шоу, так еще и после ухода решила попробовать свои силы в ювелирном бизнесе, но спустя несколько месяцев потерпела неудачу.

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о карьере певицы

Потом мулатка все-таки решила заняться пением и даже записала в студии свою первую песню, в надежде понравиться какому-нибудь успешному продюсеру, но никто не захотел связываться с девушкой, чья репутация была запятнана телестройкой, даже если у нее действительно хороший голос.

Однако Либерж не опускала руки и отправилась на кастинги нескольких музыкальных шоу, но не прошла отборочные туры. Поэтому она решила забросит свой талант, вернувшись на «Дом-2» сначала в качестве ведущей, а потом административного работника. Но и там ей не повезло.

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о карьере певицы

Спустя пару месяцев работы Кпадону уволили, и какое-то время она зарабатывала только на рекламе в своем Instagram. Но теперь ей снова захотелось петь. На днях бывшая звезда реалити-шоу рассказала подписчикам, что вновь намерена стать певицей.

По словам мулатки, у нее уже есть пара написанных песен, а у хороших друзей - студия звукозаписи, поэтому она будет заниматься в творческом направлении, надеясь, что все получится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:22

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