В Сети появились первые фото седана BMW 7-Series
В Сети появились первые снимки обновлённой версии BMW 7-Series в кузове седан. Согласно ожиданиям, версию новой генерации покажут в марте этого года в рамках женевского автосалона.
Немецкий бренд BMW заканчивает работы по обновлению седана версии 7-Series. Транспортное средство представят в ближайшие месяцы. На фото просматривается огромная радиаторная решетка, переработанные фары, обладающие более тонкой формой. Изменениям подвергли также передний бампер. Специалисты установили на авто гигантские воздухозаборники, свидетельствующие о пакете M Sport. Согласно предварительной информации, обновленный седан обзаведётся силовым агрегатом, выдающим 335 либо 340 лошадиных сил. Автолюбителям также будет предложен гибридный вариант новой версии. Это авто под капотом буде возить 3-литровую силовую установку.
Пока неизвестна цена на BMW 7-Series новой генерации. В секрете также держаться официальные характеристики транспортного средства.
Немецкий бренд BMW заканчивает работы по обновлению седана версии 7-Series. Транспортное средство представят в ближайшие месяцы. На фото просматривается огромная радиаторная решетка, переработанные фары, обладающие более тонкой формой. Изменениям подвергли также передний бампер. Специалисты установили на авто гигантские воздухозаборники, свидетельствующие о пакете M Sport. Согласно предварительной информации, обновленный седан обзаведётся силовым агрегатом, выдающим 335 либо 340 лошадиных сил. Автолюбителям также будет предложен гибридный вариант новой версии. Это авто под капотом буде возить 3-литровую силовую установку.
Пока неизвестна цена на BMW 7-Series новой генерации. В секрете также держаться официальные характеристики транспортного средства.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00