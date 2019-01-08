Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена в 2 раза





Ракета нового образца "Калибр-М" с дальностью 4,5 тысячи километров будет разрабатываться в рамках государственной программы до 2027 года. Финансирует научно-исследовательские работы Министерство обороны России. До конца действия проекта ракету обязуются передать на вооружение флоту, который снабдит техникой такие боевые суда, как подлодки, корветы и фрегаты."Калибр" старого образца имеет дальность атаки 2 тысячи километров и вес в полтонны. Сообщается, что новый образец будет весить примерно в 2 раза больше, и так же далеко атаковать противника. Ранее снаряд 3М-14 применяли во время операций в Сирии. Его серийно получают все новые суда ВМФ. Боевая часть "Калибра-М" будет как обычной, так и ядерной. Использовать ракету можно будет на сухопутных целях. После окончания сборки модели её получат атомные и другие подводные лодки, а также все крупные корабли.