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Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена в 2 раза

Дальность полёта крылатой российской ракеты "Калибр" будет увеличена в 2 раза, сообщил источник в оборонном комплексе. Снаряд получат боевые суда ВМФ РФ.
Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена в 2 раза

Ракета нового образца "Калибр-М" с дальностью 4,5 тысячи километров будет разрабатываться в рамках государственной программы до 2027 года. Финансирует научно-исследовательские работы Министерство обороны России. До конца действия проекта ракету обязуются передать на вооружение флоту, который снабдит техникой такие боевые суда, как подлодки, корветы и фрегаты.

"Калибр" старого образца имеет дальность атаки 2 тысячи километров и вес в полтонны. Сообщается, что новый образец будет весить примерно в 2 раза больше, и так же далеко атаковать противника. Ранее снаряд 3М-14 применяли во время операций в Сирии. Его серийно получают все новые суда ВМФ. Боевая часть "Калибра-М" будет как обычной, так и ядерной. Использовать ракету можно будет на сухопутных целях. После окончания сборки модели её получат атомные и другие подводные лодки, а также все крупные корабли.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:54

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