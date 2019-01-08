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Валерия Хуснутдинова попала в больницу с травмой глаза

Участники реалити-шоу «Дом-2» уже начинают возвращаться на Поляну после новогодних праздников, однако, как выяснилось несколько дней назад, приступить к съемкам смогут не все. В частности, Ирина Михайловна Донцова показала своим подписчикам, как выглядит Валерия Хуснутдинова, сообщив, что ей придется какое-то время провести в больнице.

На видео видно, что один глаз у девушки был закрыт повязкой, но мама Майи Донцовой так и не сказала, что же произошло, отметив лишь, что во всем виноват алкоголь. Поэтому многие предположили, что Лере угодили петардой в глаз, и ей предстоит долгое лечение.

Валерия Хуснутдинова попала в больницу с травмой глаза

По прибытию в Москву Хуснутдинову положили в больницу. Оказалось, что у нее гнойный кератит, а заработала она его себе по собственной вине. Все дело в том, что юная участница настолько была пьяна, что пыталась вытянуть себе линзу из глаза, хотя ее там на самом деле не было.

На днях звезда телестройки вышла в прямой эфир, в котором более подробно рассказала подписчикам о своих новогодних приключениях в Беларуси. Также она подчеркнула, что не знает, сколько времени займет лечение, а следовательно – когда вернется на Поляну.

Валерия Хуснутдинова попала в больницу с травмой глаза

Пользователи Сети, хоть и осудили Леру за ее поведение, все же пожелали ей скорейшего выздоровления, попросив впредь контролировать количество употребляемого алкоголя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:26

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