Три человека погибли в ДТП на М-4 "Дон" в Ростовской области
Три человека погибли в ДТП при столкновении корейского минивэна Hyundai и легкового авто Mercedes на 936 км автотрассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Как уведомил представитель пресс-службы ГУ МВД по региону, ещё 4 пострадавших доставлены в больницу с травмами.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:30 (мск) 8 января. Автомобиль марки Hyundai оказался на встречной полосе, что привело к аварии с легковой машиной Mercedes. Пассажиры, находящиеся в микроавтобусе корейского производства, скончались до приезда "Скорой". Трое погибших были жителями Иваново, Москвы, Ростовской области.
Четверо пострадавших, являющихся пассажирами немецкой иномарки, были экстренно отправлены в местное медицинское учреждение с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой обстоятельств случившегося. Подробности инцидента остаются неизвестными.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:30 (мск) 8 января. Автомобиль марки Hyundai оказался на встречной полосе, что привело к аварии с легковой машиной Mercedes. Пассажиры, находящиеся в микроавтобусе корейского производства, скончались до приезда "Скорой". Трое погибших были жителями Иваново, Москвы, Ростовской области.
Четверо пострадавших, являющихся пассажирами немецкой иномарки, были экстренно отправлены в местное медицинское учреждение с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой обстоятельств случившегося. Подробности инцидента остаются неизвестными.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:53