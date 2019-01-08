Три человека погибли в ДТП на М-4 "Дон" в Ростовской области





Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:30 (мск) 8 января. Автомобиль марки Hyundai оказался на встречной полосе, что привело к аварии с легковой машиной Mercedes. Пассажиры, находящиеся в микроавтобусе корейского производства, скончались до приезда "Скорой". Трое погибших были жителями Иваново, Москвы, Ростовской области.Четверо пострадавших, являющихся пассажирами немецкой иномарки, были экстренно отправлены в местное медицинское учреждение с различными травмами. Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой обстоятельств случившегося. Подробности инцидента остаются неизвестными.