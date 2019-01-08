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Российские ученые создали не имеющий аналогов препарат против астмы

Российские ученые разработали уникальный препарат против астмы, способный сделать прорыв в борьбе с этим заболеванием. Лекарственное средство успело пройти стадию доклинических испытаний, поэтому вскоре его эффективность проверят на астматиках.
Российские ученые создали не имеющий аналогов препарат против астмы

Как пишет информационно-аналитический журнал «Слово и Дело», над созданием препарата работали сотрудники «Института иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Целительное свойство препарата заключается в том, что он блокирует механизм, ответственный за приступы астмы, поэтому при его применении чрезвычайно снижаются риски возникновения удушья.

Помимо лечения астмы препарат способен успешно бороться с хроническим воспалением бронхов (бронхит). Ученые отмечают, что их препарат не просто снижает симптомы болезни, а борется с причиной ее появления.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:16

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