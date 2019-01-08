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Жители Канады встретили странное существо в ночном лесу

Жители Канады в конце 2018 года в ночном лесу, расположенном в провинции Онтарио, встретили странное существо с горящими глазами и белыми зубами. Очевидцы успели снять на видео лесного жителя.

Жители Канады встретили странное существо в ночном лесу

Видеоролик, снятый двумя молодыми людьми, активно обсуждают в Сети. Многие пользователи верят: монстр, попавшийся на глаза искателям приключений никто иной, как снежный человек. Есть такие, кто считает, что канадцы встретили представителя инопланетной цивилизации. Вероятно, местные жители перепутали кого-то из представителей лесной фауны с бигфутом, полагают скептики.
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Канада считается страной, где такого персонажа как йети или же его родственника можно встретить очень часто. Специалисты в области криптозоологии предполагают, что этому способствует холодный климат и наличие огромных диких территорий. Страна кленового листа ещё с доисторических времен была прародиной загадочных существ, так как именно здесь находятся "порталы" в параллельные миры, уверены любители паранормальных явлений.



 
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В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:00

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