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Андрей Малахов встретил Рождество в Испании

На своей странице в Instagram Андрей Малахов рассказал поклонникам, что встретил Рождество в Испании. Подписчики телеведущего пришли в восторг от его нового поста.

Андрей Малахов встретил Рождество в Испании

Андрей Малахов старается рассказывать своим фанатам обо всем, что происходит в его жизни. Несколько часов назад телеведущий сделал новый пост в Instagram. На фото знаменитость стоит рядом со священником. В комментарии к публикации Андрей Малахов сообщил, что встретил Рождество в православной церкви Испании. Также знаменитость добавил, что пение колядок осталось за кадром.

Андрей Малахов встретил Рождество в Испании

Подписчики телеведущего отреагировали моментально. Они начали писать: "Фото хорошее, просто класс. С Рождеством вас", "С Рождеством Христовым вас Андрей! Счастья и мира", "Ха-ха, какай смешной священник, супер фото))", "На снимке все такие радостные, супер", "Позитивное фото, с Рождеством", "С праздником вас Андрей и вашу семью, снимок хороший". Всего за несколько часов пост телеведущего собрал более 72 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

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