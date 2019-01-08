Андрей Малахов встретил Рождество в Испании

Андрей Малахов старается рассказывать своим фанатам обо всем, что происходит в его жизни. Несколько часов назад телеведущий сделал новый пост в Instagram. На фото знаменитость стоит рядом со священником. В комментарии к публикации Андрей Малахов сообщил, что встретил Рождество в православной церкви Испании. Также знаменитость добавил, что пение колядок осталось за кадром.Подписчики телеведущего отреагировали моментально. Они начали писать: "Фото хорошее, просто класс. С Рождеством вас", "С Рождеством Христовым вас Андрей! Счастья и мира", "Ха-ха, какай смешной священник, супер фото))", "На снимке все такие радостные, супер", "Позитивное фото, с Рождеством", "С праздником вас Андрей и вашу семью, снимок хороший". Всего за несколько часов пост телеведущего собрал более 72 тысяч лайков.