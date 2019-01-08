Жители Новой Зеландии заметили в небе загадочный пылающий шар





На опубликованном ролике отчётливо видна сияющая точка и её инверсионный след. Неопознанный летающий объект на огромной скорости пролетел над поверхностью земного шара, а во время полета от него отделились мелкие огни. Интересно, что само "огненное" тело при этом постепенно уменьшалось.Пользователи глобальной паутины поспешили дать объяснение этому необычному зрелищу. Одни уверены, что в Новой Зеландии наблюдалось падение обломка одного из метеоритов или же космического спутника, сгорающего в атмосферных слоях, после чего он распался на множество ярких частей. Уфологи же считают, что странный объект - это очередное изобретение инопланетян, предназначение которого следить за жителями Земли.