Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей





Брэд Питт был весьма удивлен увидев фотографии, где его дети отправились в художественный магазин вместе с телохранителем. Голливудский актер считает, что его наследники уже взрослые, а охранники, которые выполняют роль няни, им не нужны. А в магазин с детьми мог бы сходить и он, а не нанятые Анджелиной Джоли люди.Брэд Питт особо отметил, что хочет проводить с детьми больше времени, и с удовольствием отвез бы их в магазин. Голливудский актер уверен, что охранники навязывают его наследникам свое мнение. Анджелина Джоли пока никак не отреагировала на такое заявление бывшего возлюбленного.