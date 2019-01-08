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Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей

В одном из своих недавних интервью знаменитый актер Брэд Питт сообщил, что ненавидит телохранителей своих детей. Знаменитость считает, что охранники его наследников выполняют роль няни, а это мог бы сделать он сам.

Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей

Брэд Питт был весьма удивлен увидев фотографии, где его дети отправились в художественный магазин вместе с телохранителем. Голливудский актер считает, что его наследники уже взрослые, а охранники, которые выполняют роль няни, им не нужны. А в магазин с детьми мог бы сходить и он, а не нанятые Анджелиной Джоли люди.

Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей

Брэд Питт особо отметил, что хочет проводить с детьми больше времени, и с удовольствием отвез бы их в магазин. Голливудский актер уверен, что охранники навязывают его наследникам свое мнение. Анджелина Джоли пока никак не отреагировала на такое заявление бывшего возлюбленного.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

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