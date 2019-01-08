Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей
В одном из своих недавних интервью знаменитый актер Брэд Питт сообщил, что ненавидит телохранителей своих детей. Знаменитость считает, что охранники его наследников выполняют роль няни, а это мог бы сделать он сам.
Брэд Питт был весьма удивлен увидев фотографии, где его дети отправились в художественный магазин вместе с телохранителем. Голливудский актер считает, что его наследники уже взрослые, а охранники, которые выполняют роль няни, им не нужны. А в магазин с детьми мог бы сходить и он, а не нанятые Анджелиной Джоли люди.
Брэд Питт особо отметил, что хочет проводить с детьми больше времени, и с удовольствием отвез бы их в магазин. Голливудский актер уверен, что охранники навязывают его наследникам свое мнение. Анджелина Джоли пока никак не отреагировала на такое заявление бывшего возлюбленного.
Брэд Питт был весьма удивлен увидев фотографии, где его дети отправились в художественный магазин вместе с телохранителем. Голливудский актер считает, что его наследники уже взрослые, а охранники, которые выполняют роль няни, им не нужны. А в магазин с детьми мог бы сходить и он, а не нанятые Анджелиной Джоли люди.
Брэд Питт особо отметил, что хочет проводить с детьми больше времени, и с удовольствием отвез бы их в магазин. Голливудский актер уверен, что охранники навязывают его наследникам свое мнение. Анджелина Джоли пока никак не отреагировала на такое заявление бывшего возлюбленного.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07