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Названы ожидающие российских автомобилистов изменения в 2019 году

Стали известны все изменения, которые ожидают российских автомобилистов в этом году. Сотрудники издания «За рулем» опубликовали список принятых законодателями перемен.
Названы ожидающие российских автомобилистов изменения в 2019 году

В наступившем 2019 году российских автолюбителей, как опытных, так и новичков, ожидает большое количество различных изменений. Будет преобразован государственный номер. Мотоциклы получат уменьшенные знаки, спортивные и классические авто будут эксплуатироваться с обозначениями «С» и «К» соответственно. Власти подчеркнули, что появится элементы защиты госномеров, которые не допустят подделок.

Приятным нововведением станет уменьшение налоговой ставки на транспорт. Однако, данное изменение порадует только владельцев автомобилей, которые функционируют на газе. Новшества коснутся и ОСАГО, где будет применен новый расчет коэффициента «бонус-малус», с помощью которого возможно выявить соотношение различных показателей, влияющих на цену автостраховки. Водители, у которых отсутствует полис ОСАГО, будут фиксироваться с помощью придорожных камер. На данный момент законодатели еще не дали объяснения, каким образом будет функционировать это нововведение. Еще одним минусом изменений в 2019 году станет значительное увеличение цен на бензин.

Представители власти подчеркнули, что некоторый процент от вырученных благодаря нововведениям денег будет перенаправляться на ремонт дорог.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:18

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