MasterCard приняла решение изменить логотип





Из пресс-релиза, который выпустили сотрудники международной платежной системы стало известно, что новый знак лишится самого название. Теперь останутся только круги желтого и красного цвета, которые пересекаются между собой. MasterCard объяснила это тем, что проведя опрос потребительской аудитории она выяснила: больше 80 процентов пользователей без труда узнают логотип компании даже если отсутствует название.Раджа Раджаманнар, начальник отдела маркетинга и коммуникаций платежной системы уверен, что во времена цифрового прогресса необходима современная простота. По информации из сообщения компании, имеющиеся два пересекающихся круга являются визитной карточкой MasterCard более полувека. Каждый год с помощью платежной системы MasterCard осуществляется примерно 22 миллиарда операций.