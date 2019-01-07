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MasterCard приняла решение изменить логотип

MasterCard приняла решение изменить свой логотип. Соответствующей информацией поделились представители компании.
MasterCard приняла решение изменить логотип

Из пресс-релиза, который выпустили сотрудники международной платежной системы стало известно, что новый знак лишится самого название. Теперь останутся только круги желтого и красного цвета, которые пересекаются между собой. MasterCard объяснила это тем, что проведя опрос потребительской аудитории она выяснила: больше 80 процентов пользователей без труда узнают логотип компании даже если отсутствует название.

Раджа Раджаманнар, начальник отдела маркетинга и коммуникаций платежной системы уверен, что во времена цифрового прогресса необходима современная простота. По информации из сообщения компании, имеющиеся два пересекающихся круга являются визитной карточкой MasterCard более полувека. Каждый год с помощью платежной системы MasterCard осуществляется примерно 22 миллиарда операций.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Вчера, 22:30

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