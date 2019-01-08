Специалист сравнил расход топлива Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser Prado





По мнению владельца Mitsubishi Pajero, его транспортное средство является универсальным: хорошо подойдет для езды по бездорожью и в городских условиях. В подкапотном пространстве машины разместился 3,0-литровый бензиновый мотор на 170 лошадиных сил. У второй тестовой модели движок был объемнее (3,8 литра) и мощнее – 250 лошадиных сил. Третий экземпляр был оснащен 200-сильным 3,2-литровым турбодизелем. Все баки были залиты полностью и отправлены в 200-километровый заезд.В результате тестов стало известно, что первый экземпляр Pajero за весь путь израсходовал около 35,6 литров бензина, второй – 37 литров, третий – 26,4 литра. Toyota Land Cruiser Prado с 4,0-литровым 150-сильным мотором сжег 32 литра за 200 километров.