Игровой монитор HP Omen X Emperium 65 оценили в 4 999 долларов
Американская компания Hewlett-Packard (HP) на международной выставке CES 2019 представила игровой монитор Omen X Emperium 65. Новинку оценили в 4999 долларов США.
В рамках специализированной выставки Consumer Electronics Show 2019 года, которая проходит в Лас-Вегасе, широкой аудитории представили монитор, созданный специально для геймеров. Omen X Emperium 65 оснащен 4К экраном, который поддерживает G-Sync HDR, а также имеет обновленную матрицу 144 Гц.
Новинка имеет декоративную панель, расположенную в нижней части монитора. Она скрывает трехполосную качественную колонку, которая способна выдавать глубокий звук, при этом не имея отдельного сабвуфера. Еще одной отличительной характеристикой новинки является подсветка на задней панели, а также специальный датчик, который находится отдельно, неподалеку от разъемов. Данный прибор способен включать белую подсветку, если юзер захочет подключить кабель. Представители компании - производителя сообщили, что игровой монитор поступит на потребительский рынок уже в конце зимы.
В рамках специализированной выставки Consumer Electronics Show 2019 года, которая проходит в Лас-Вегасе, широкой аудитории представили монитор, созданный специально для геймеров. Omen X Emperium 65 оснащен 4К экраном, который поддерживает G-Sync HDR, а также имеет обновленную матрицу 144 Гц.
Новинка имеет декоративную панель, расположенную в нижней части монитора. Она скрывает трехполосную качественную колонку, которая способна выдавать глубокий звук, при этом не имея отдельного сабвуфера. Еще одной отличительной характеристикой новинки является подсветка на задней панели, а также специальный датчик, который находится отдельно, неподалеку от разъемов. Данный прибор способен включать белую подсветку, если юзер захочет подключить кабель. Представители компании - производителя сообщили, что игровой монитор поступит на потребительский рынок уже в конце зимы.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00