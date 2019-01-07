АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в компании Ксении Бородиной и мэра Алании

Ни для кого не секрет, что бывшие звезды реалити-шоу «Дом-2» Дарья и Сергей Пензарь уже около года живут на две страны. Большее количество времени супруги находятся в Алании, где купили жилье и завели бизнес, а остальное количество – в Москве.

33-й день рождения, который состоялся 6 января, девушка решила отметить в одном из лучших ресторанов Турции, куда вернулась несколько дней назад, так как Новый год она встречала в заснеженной столице.

Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в компании Ксении Бородиной и мэра Алании

Стоит отметить, что для такого торжественного события Даша выбрала шикарный наряд: платье черного цвета с корсетом и очень пышной юбкой, которое шили в одном экземпляре лично для нее.

На своей странице в соцсети Instagram Пынзарь уже выложила пару фотографий с дня рождения, не упустив возможности похвастаться перед подписчиками не только внешним видом, но и высокопоставленными гостями, пришедшими ее поздравить.

Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в компании Ксении Бородиной и мэра Алании

«Мы на праздновании моего дня рождения, и для меня большая честь, что с нами мэр Алании! Очень люблю этот город и безумно рада, что моё 33 -летие праздную именно тут!», - сообщила экс-участница телестройки.

Более того, чтобы никто не думал, что она кого-то обманывает, Даша даже разместила снимок, на котором позировала в компании мужа Сергея, мэра Адема Мурата Юджела, а также его супруги.

Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в компании Ксении Бородиной и мэра Алании

Поздравить подругу с 33-летием прилетела и ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина вместе со всей своей семьей. В своем микроблоге она оставила трогательное поздравление, признавшись Пынзарь в любви.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Рождению новых светил мешает звезда в
BMW представил удлиненную версию седана 325 Li M
Анастасия Волочкова решила сменить место
Экс-участница SEREBRO Полина Фаворская спела
Юлия Проскурякова в Instagram поделилась
Физики разгадали секрет успешной стрельбы
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца закончить
Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в
Обладательница "Золотого глобуса" Оливия Колман
Нарядный Филипп Киркоров в Instagram поздравил
Виктория Романец и Антон Гусев устроили
В Египте обнаружили древнюю городскую виллу с
Лепс назвал отказ Крида выступить на фестивале в
В Сети обнародовали шпионские снимки Ford Kuga
Дима Билан поздравил крестника Александра
Джастин Хартли помог супруге справиться с
Ольга Бузова хотела нагадать себе жениха, а
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды
Регина Тодоренко поздравила фанатов с Рождеством
Эксперт рассказал о победе российских
Минобороны РФ: В 2018 году в космосе
Ксения Бородина вновь прилюдно унизила Юлию
Targus рассказала о выпуске рюкзака с
Первая версия Android 10 Q выйдет весной
Иван Ургант поинтересовался в Instagram
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили фанатов с
Учёные: Витамин B6 является лучшей добавкой,
Певица Зара показала яркие пляжные образы на
Составлен ТОП-5 популярных у жителей Подмосковья
Смарт-телевизоры Samsung получат поддержку Air
Просмотреть все новости