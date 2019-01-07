Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в компании Ксении Бородиной и мэра Алании

«Мы на праздновании моего дня рождения, и для меня большая честь, что с нами мэр Алании! Очень люблю этот город и безумно рада, что моё 33 -летие праздную именно тут!», - сообщила экс-участница телестройки.





33-й день рождения, который состоялся 6 января, девушка решила отметить в одном из лучших ресторанов Турции, куда вернулась несколько дней назад, так как Новый год она встречала в заснеженной столице.Стоит отметить, что для такого торжественного события Даша выбрала шикарный наряд: платье черного цвета с корсетом и очень пышной юбкой, которое шили в одном экземпляре лично для нее.На своей странице в соцсети Instagram Пынзарь уже выложила пару фотографий с дня рождения, не упустив возможности похвастаться перед подписчиками не только внешним видом, но и высокопоставленными гостями, пришедшими ее поздравить.Более того, чтобы никто не думал, что она кого-то обманывает, Даша даже разместила снимок, на котором позировала в компании мужа Сергея, мэра Адема Мурата Юджела, а также его супруги.Поздравить подругу с 33-летием прилетела и ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина вместе со всей своей семьей. В своем микроблоге она оставила трогательное поздравление, признавшись Пынзарь в любви.