Виктория Романец и Антон Гусев устроили фотосессию в купальниках на Красной Поляне

«Не знаю каким словом вас вместе назвать, но тут и ребёнку понятно, что я в таком виде не каталась на снегоходе. Этот образ чисто для контента Инстаграм. Чтобы сделать подобное фото достаточно 3-4 х минут. Свои простуды, болезни и тд оставьте себе. Живите ярко. Чтоб было что вспомнить», - написала Вика под одним из фото после того, как в комментариях ее засыпали критикой.

«Когда больше показать нечего, можно и раздеться, даже зимой», «На встречу циститу», «А меня больше другое интересует, почки в старости не дадут сбой?», «Сначала голыми зимой фоткаются, а потом миллионы отдают, чтобы родить», «Фотка супер, безусловно, как и ты! Но блин, тебе еще рожать…», - писали фанаты.





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