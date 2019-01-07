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Виктория Романец и Антон Гусев устроили фотосессию в купальниках на Красной Поляне

Мы уже писали о том, что популярные экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев встретили Новый год в Сочи. Они отлично провели время на горнолыжном курорте, который открывается там с наступлением зимы, после чего, как выяснилось, отправились в Краснодарский край на Красную Поляну.

На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек заявил, что они с женой планировали покататься на снегоходах и сноубордах, но из-за сильного снегопада перенесли это занятие на следующий день, отправившись фотографироваться.

Виктория Романец и Антон Гусев устроили фотосессию в купальниках на Красной Поляне

Подписчики супругов привыкли видеть в своей ленте различные фотографии, которые они делают, находясь на отдыхе, однако фотографий в купальниках на фоне заснеженных гор фолловеры никак не ожидали увидеть.

«Не знаю каким словом вас вместе назвать, но тут и ребёнку понятно, что я в таком виде не каталась на снегоходе. Этот образ чисто для контента Инстаграм. Чтобы сделать подобное фото достаточно 3-4 х минут. Свои простуды, болезни и тд оставьте себе. Живите ярко. Чтоб было что вспомнить», - написала Вика под одним из фото после того, как в комментариях ее засыпали критикой.

Виктория Романец и Антон Гусев устроили фотосессию в купальниках на Красной Поляне

Пользователи Сети обвинили девушку в легкомыслии и наплевательском отношении к собственному здоровью, так как выйти на улицу практически голой, да еще и когда температура ниже нуля, это, по их мнению, верх глупости. Кроме того, они не поленились перечислить все заболевания, которые можно подхватить, а также назвали Гусева плохим мужем.

«Когда больше показать нечего, можно и раздеться, даже зимой», «На встречу циститу», «А меня больше другое интересует, почки в старости не дадут сбой?», «Сначала голыми зимой фоткаются, а потом миллионы отдают, чтобы родить», «Фотка супер, безусловно, как и ты! Но блин, тебе еще рожать…», - писали фанаты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:20

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