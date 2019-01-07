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Физики разгадали секрет успешной стрельбы резинками с пальца

Физики из Университета Бостона разгадали секрет успешной стрельбы резинками с пальца. Оказалось, что для идеального «выстрела» не нужны сложные техники, а лишь знание маленькой хитрости.

Физики разгадали секрет успешной стрельбы резинками с пальца


Группа физиков ответственно подошла к вопросу стрельбы канцелярскими резинками с пальца, ведь некоторые люди находят этот процесс весьма забавным и не прочь подшутить над товарищем или коллегой по работе, запустив в него такой «снаряд». Исследователи смогли проанализировать разнообразные техники запуска резинки с пальца, но в конце эксперимента пришли к выводу, что для успеха в этом деле необходимо знать одну маленькую хитрость. Вопреки распространённому мнению, более сильное натяжение резинки не способствует дальнему полёту и увеличению его скорости.



Как оказалось, секрет успешной стрельбы резинками заключается именно в большом пальце, который должен выполнять роль дополнительного натяжения даже после запуска резинки. Человек фиксирует один конец резинки на большом пальце, а второй рукой натягивает свободный край на себя. При запуске тот самый большой палец как бы продолжает доли секунды тянуть «снаряд» вперёд, что позволяет резинке пролететь дальше и дольше. Главная хитрость заключается в том, чтобы не тянуть за резинку слишком сильно, ведь в таком случае большой палец просто не успеет уйти от летящего «снаряда», а лишь станет для него препятствием.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 20:00

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