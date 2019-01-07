Физики разгадали секрет успешной стрельбы резинками с пальца





Группа физиков ответственно подошла к вопросу стрельбы канцелярскими резинками с пальца, ведь некоторые люди находят этот процесс весьма забавным и не прочь подшутить над товарищем или коллегой по работе, запустив в него такой «снаряд». Исследователи смогли проанализировать разнообразные техники запуска резинки с пальца, но в конце эксперимента пришли к выводу, что для успеха в этом деле необходимо знать одну маленькую хитрость. Вопреки распространённому мнению, более сильное натяжение резинки не способствует дальнему полёту и увеличению его скорости.Как оказалось, секрет успешной стрельбы резинками заключается именно в большом пальце, который должен выполнять роль дополнительного натяжения даже после запуска резинки. Человек фиксирует один конец резинки на большом пальце, а второй рукой натягивает свободный край на себя. При запуске тот самый большой палец как бы продолжает доли секунды тянуть «снаряд» вперёд, что позволяет резинке пролететь дальше и дольше. Главная хитрость заключается в том, чтобы не тянуть за резинку слишком сильно, ведь в таком случае большой палец просто не успеет уйти от летящего «снаряда», а лишь станет для него препятствием.