Синдзо Абэ поклялся на могиле отца закончить переговоры с Россией по Курилам





Напомним, что Синтаро Абэ во время своей деятельности старался улучшить непростые отношения между Токио и Москвой. Премьер-министр Японии признался, что клянется перед этой могилой ежедневно работать над своим обещанием по подписанию мирного договора с РФ. В конце концов, обе страны должны разобраться по поводу принадлежности северных Курил, отметил Абэ-младший. По мнению главы японского правительства, сейчас - ключевой момент в переговорах с Россией, а в подписании мирного договора есть выгода даже для Соединенных Штатов.