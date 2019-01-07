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Синдзо Абэ поклялся на могиле отца закончить переговоры с Россией по Курилам

Руководитель японского правительства Синдзо Абэ недавно посещал могилу своего отца Синтаро Абэ, являвшегося в своё время министром иностранных дел Японии. Во время визита политик пообещал сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры с Российской Федерацией по вопросам Курильских островов.
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца закончить переговоры с Россией по Курилам

Напомним, что Синтаро Абэ во время своей деятельности старался улучшить непростые отношения между Токио и Москвой. Премьер-министр Японии признался, что клянется перед этой могилой ежедневно работать над своим обещанием по подписанию мирного договора с РФ. В конце концов, обе страны должны разобраться по поводу принадлежности северных Курил, отметил Абэ-младший. По мнению главы японского правительства, сейчас - ключевой момент в переговорах с Россией, а в подписании мирного договора есть выгода даже для Соединенных Штатов.



 
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Политика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:53

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