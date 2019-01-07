В Египте обнаружили древнюю городскую виллу с местом для поклонений





Ученые датируют свою находку эпохой правления восемнадцатой династии. Площадь археологического открытия насчитывает 440 квадратных ярдов. Вилла имеет несколько комнат и зал с шестью колонами, а также с расположенном в нем домашним храмом. Археологи сообщили, что святилище располагалось в углу главной комнаты и использовалось для поклонения предкам. Состояло оно из камина, стола-жертвенника, пьедестала из кирпича, плит с надписями. В храме были расположены статуэтка сидящего писца, а также бюст женщины предка размеров восемь дюймов.Один из археологов, Меллер рассказал о том, что на данный момент все имеющееся знания, которые касаются подобных культовых сооружений, добыты из рабочей деревни Дейр-эль-Медине. Это поселение расположено вблизи Луксора и относится к достаточно позднему периоду Рамсайда.